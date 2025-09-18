Yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yolsuzluktan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, belediye binasında usulsüz dinleme yaptığı ortaya çıktı. Akpolat'ın, belediye başkan yardımcıları ve önemli birimlerin başındaki müdürleri dinlettiği tespit edildi.

SES KAYITLARI BULUNDU

Yolsuzluk operasyonundan 1-2 ay öncesine ait bazı ses kayıtlarına ulaşıldı. Bu kayıtların, BELTAŞ Genel Müdürü Önder Gedik'in odasındaki görüşmelerden elde edildiği belirlendi. Gedik'in yanı sıra CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yenidünya'nın bulunduğu ortamların da dinlendiği öğrenildi.

CİHAZLAR SES SENSÖRLÜ

Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, Akpolat'ın talimatıyla, belediyedeki birçok yöneticinin odasına gizli dinleme cihazı yerleştirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Akpolat'ın koruması aracılığıyla yerleştirilen sensörlü dinleme cihazlarının, odaya girenin sesiyle çalışmağa başlayıp konuşmaları kayda aldığı belirlendi. Böylece belediye içerisindeki tüm kritik görüşmeler gizlice kaydedildi.

BAŞKA HANGİ ODALAR DİNLENDİ?

Yeni ortaya çıkan dinleme skandalı, soruşturmanın boyutunu genişletti. Belediyeye yönelik yolsuzluk dosyasında, Akpolat'ın dinleme faaliyetleri de delil olarak yer aldı. Dinleme cihazlarının nasıl yerleştirildiği, hangi odaların takibe alındığı ve elde edilen kayıtların kimler tarafından kullanıldığına ilişkin inceleme başlatıldı.

