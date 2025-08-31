İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Beşiktaş'ta çöpte bebeğe ait ceset bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik görevlileri, çöplerin arasında vücudunda yanık ve kesikler bulunan bir bebek cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 13:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta çöpte bebeğe ait ceset bulundu
ABONE OL

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

  • İstanbul Beşiktaş
  • temizlik görevlileri
  • bebek cesedi

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.