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Beşiktaş'ta feci kaza

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı.

IHA30 Temmuz 2024 Salı 07:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta feci kaza
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Kaza, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kalıpçı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş yukarı seyir halinde olan 34 EDY 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarparak takla attı. Takla atan araçtaki sürücü ve beraberindeki iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, sürücü ve beraberindeki iki kişiye tedbir amacıyla müdahalede bulundu. Kazada takla atan araç kullanılamaz hale gelirken park halindeki iki araçta da hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan otomobilin kontrolü kaybederek iki yayanın arasından geçip park halindeki otomobillere çarparak takla attığı görülüyor.

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