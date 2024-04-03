İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,098
  • EURO
    34,6297
  • ALTIN
    2350.24
  • BIST100
    9040.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Güncel

Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin iş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA3 Nisan 2024 Çarşamba 07:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
ABONE OL

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.(DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.