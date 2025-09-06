Beşiktaş'ta İETT otobüsü dehşet saçtı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazanın ardından İETT otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik oluşurken, kaldırıma çıkan İETT otobüsü belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırılarak çekildi. Kaza yapan İETT şoför Kadir Can Yanık ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, taksi şoförü Onur Işık'a da alkol testi yapıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"İETT OTOBÜSÜ KAYA KAYA GELDİ"

Taksi şoförü Onur Işık, "Ben yolumda gidiyordum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken bana arkadan vurdu. Motosikletli de arka taraftaydı ona da çarptı ve savurdu. Sonrasında zaten gördüğünüz gibi içeri girdi ve kaldırıma çıktı. Ben az daha ileriye gitmeseydim direkt orta kısımdan çarpacaktı bana. Karşı yönden geliyordu ve direksiyon hakimiyetini kaybetmişti' 'diye konuştu.