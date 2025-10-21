Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta bulunan bir taşınmazın düşük bedelle gizlice satıldığı, gerçek bedel ile satış bedeli arasındaki farkın Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediye yöneticileri arasında paylaşıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede yer alan 25. eylemde, yaklaşık maliyeti 55 milyon lira olan, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere dijital kaynak desteği yazılım alımı ihalesine ilişkin tespitlere yer verildi.

Beşiktaş Belediyesine bir bilişim firmasının yaptığı itiraz dilekçesinde, Esenler Belediyesi ve Sincan Belediyesi tarafından yapılan benzer işlerdeki ihale bedellerinden bahsedildiği belirtilen iddianamede, "Bilirkişiliğimize verilen dosya muhteviyatında yaklaşık maliyetin paylaşıldığına dair tespite yarayacak herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Bu nedenle, yaklaşık maliyeti belirlemekle görevlendirilen Beşiktaş Belediyesi personelinin sorumluluklarının 4734 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesi kapsamında değerlendirilebileceği düşünülmektedir." ifadesine yer verildi.

İddianamede, bu ihaleye ve sorumluluğu olan şüphelilere ilişkin şu tespite yer verildi:

"Rekabet ortamının oluşmadığı, yaklaşık maliyetin gizliliğinin ortadan kalktığı ihaleye katılma koşullarına sahip olmayan firmaların ihaleye katılmasına, suç örgütüne ait firmanın ihaleyi kazanmasına neden oldukları anlaşıldığından ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır."

- ASFALT İHALESİ

İddianamede suç örgütünün 26. eylemine, Beşiktaş Belediyesinin ilçe genelinde asfalt serilmesi ihalesi konu edildi.

Bu ihaleye ilişkin de "işin projesinin olmayışı, puanlamanın ve birim fiyat cetvelindeki hesaplamaların neye göre hazırlandığının belli olmadığı ve yaklaşık maliyeti bilmeden teklif verilmesinin mümkün olmadığı" kaydedildi.

Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın yaklaşık maliyetin firmalardan alınan tekliflerle belirlenmediği, belediye görevlilerinin hesaplamalarıyla belirlendiği, Beşiktaş Belediyesi'ne sözde ihale danışmanlığı yapan, örgüt üyesi Mustafa Mutlu üzerinden yaklaşık maliyet fiyat bilgisini öğrendik sonra ihalelerde eşitlik, rekabet ve yaklaşık maliyetin gizliliği ilkelerinin ortadan kaldırarak ihaleleri örgüte ait firmaların kazanmasını sağladığı öne sürüldü.

- BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN SATIŞI

İddianamede yer alan 27. eylemde, 323 milyon 544 bin lira olarak belirlenen Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş.'ye ait taşınmazın satışına karar verildiği, ihalenin önce kapalı zarf teklif alma, daha sonra da istekliler hazır bulundurularak açık arttırma yoluyla yapılmasına karar verildiği ve 3 firmanın ihaleye davet edildiği aktarıldı.

İddianamede, "taşınmazların suç örgütü lideri Aziz İhsan Ataş'a satışının neye istinaden yapıldığı, taşınmazın satışına dair evrak asıllarının istenilmiş olmasına rağmen dosyada satış kararının nasıl alındığına dair evraklar olmadığının görülmesi üzerine 2 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tekrar yazı yazıldığı, yönetim kurulu kararı başta olmak üzere tüm evraklar istenildiği ve sürecin işleyişi ile ilgili Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik'in Cumhuriyet Başsavcılığına gelmesinin istenildiği" bilgisi verildi.

Defterin incelemesinde 4-5 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan kararlardan sonra karar olmadığı aktarılan iddianamede, "Her iki kararın da taşınmazın satışına dair olduğu ve noter tasdikinin bulunmadığı, bazı kararların noter tasdikli olmadığı, karar ara|arında boş sayfalar bırakıldığı görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İddianame, taşınmazın satışına dair ilan ya da paylaşım yapılmadığı da vurgulandı.

- AKTAŞ'IN İFADESİ

Konuyla ilgili ifadesine iddianamede yer verilen Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediyesinden kendisine ve kardeşlerine ait firmaların yüklü miktarda alacaklı olduğu dönemde, belediyeye gidip başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Alican Abacı ve Ozan İş'le görüştüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Bana, belediyenin hakediş ödemelerini yapamayacağını ancak belediyenin hastane olarak kullanılan taşınmazı satın alırsa hakedişlerinin ödeneceğini, bunun Rıza Akpolat'ın talimatı olduğunu söylediler. Teklifi kabul etmeyince Ozan İş ve Ali Rıza Yılmaz sürekli arayıp binayı satın alma konusunda baskı yapmaya başladılar. Baskılar neticesinde hastaneyi değerinin üzerinde satın almak zorunda kaldım. Sonrasında firmalara ödeme yapıldı. 26 Temmuz 2024 tarihinde belediyede bulunduğu sırada başkan yardımcıları Ozan İş ve Alican Abacı ile görüştüm. Ozan İş, Sayıştay'ın yapmış olduğu incelemelerde belediyenin üst düzey personeli ve memurları aleyhine 10.000.000 TL zimmet tespiti yaptığı, zararı gidermek için benden 10.000.000 TL istedi. Aksi takdirde hakedişi ödemeyeceğini söyleyince Ayşegül Ünal'dan para istedim. Ayşegül'ün bankadan çektiği 300.000 doları belediyeye getirtip Ozan İş'e teslim ettim."

- SAVCILIĞIN TESPİTLERİ

İddianamede, "Savcılığın satışı araştırmaya başlaması üzerine, kamunun zarara uğratıldığının ortaya çıkmaması için şüpheli Mustafa Mutlu 'kamu menfaati ve şeffaflık için ihaleyle satış yapıldı' fikrini öne sürmüş ve geçmişe yönelik, sahte ihale evraklarını Rıza Akpolat'ın talimatıyla hazırlamıştır." tespiti yapıldı.

Herhangi bir mecrada satış ilanı bulunmayan taşınmaz için en düşük bedel tespitli değerleme raporunun sözde ihalede esas alındığı belirtilen iddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın yakın arkadaşları Mehmet Arıca ve Ahmet Başdaş'ın ihaleye teklif vermiş gibi gösterilerek satışın gerçek değerin çok üzerinde, şeffaf ve rekabetin sağlandığı ortamda yapıldığı görüntüsü verilmeye çalışıldığı aktarıldı.



İddianamede ayrıca şu tespitlere yer verildi:

"İstanbul'un emlak değeri en pahalı bölgelerinden Beşiktaş'ta bulunan taşınmaz için satış tarihine yakın, güncel tarihli değerleme raporunun esas alındığı ve açık artırma ya da ihale usulüyle yapılacak bir satışta taşınmaz, suç örgütü liderinin verdiği değerin çok üzerinde fiyata satılmış olacaktı. Ancak taşınmaz düşük bedelle, gizlice satılarak gerçek bedel ile aradaki fark Rıza Akpolat ve belediye yöneticileri arasında paylaşılmıştır. Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın tapu işlemlerinin yapıldığı gün 10.000.000 lirayı belediye binasında, Alican Abacı'nın odasında Ozan İş'e verdiğine ilişkin beyanı ve para çekilmesine ilişkin dekontu sunması, şüpheli Ozan İş'in paranın varlığını kabul etmesi, kendisinin de o sırada Beşiktaş Belediyesi'nde olmasına rağmen inkar edip paranın Alican Abacı'ya verildiğini belirtmesi dikkate alındığında, örgüt liderinin 10.000.000 lira verdiğini doğrulamıştır."

