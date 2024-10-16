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Güncel

Beşiktaş'ta okulda dehşet! Öğretmen okul müdürüne silah çekti

Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmen Serdar A, tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silahın tutukluk yapmasının ardından havaya ateş açan öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta okulda dehşet! Öğretmen okul müdürüne silah çekti
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Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Serdar A. (34), iddiaya göre tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

Silahın tutukluk yapması üzerine okulun bahçesine çıkan Serdar A, doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti.

Sesi duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, öğretmeni gözaltına aldı. Serdar A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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