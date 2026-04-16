Güncel

Terörist yaralı olarak ele geçirilmişti! Beşiktaş saldırısında yeni gelişme

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Onur Çelik tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

16 Nisan 2026 Perşembe 16:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Terörist Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.

