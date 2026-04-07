Beşiktaş'ta polise hain saldırı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Gül incelemenin ardından gazetecilere, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."

3 TERÖRİSTTEN 2'Sİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislerle silahlı çatışmaya giren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada iki polisin hafif yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da polis noktasına saldırı gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza Blokları önündeki silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2'si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.'nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.'nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir."

Teröristlerin İzmit'ten araç kiralayarak İstanbul'a geldikleri belirlenmişti. Ardından kullandıkları beyaz renkli otomobil polis ekipleri tarafından incelenmeye alındı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: PROVOKASYONLARA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen çatışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, 'terörsüz Türkiye' ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen saldırıda yaralanan iki polisin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

RTÜK'TEN İSTANBUL'DAKİ SALDIRIYA İLİŞKİN YAYIN KURULUŞLARINA UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıya ilişkin, "Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır. Hain saldırıda yaralanan emniyet personelimize bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

ÇALIŞMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İstanbul'da polisleri hedef alan saldırıya ilişkin, "Konuyla ilgili çalışmalarımız çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Yapı Kredi Plaza önünde görev yapan kahraman polislerimize karşı gerçekleştirilen hain saldırıda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2 kahraman polisimiz ise yaralanmış olup tedavileri devam etmektedir. Yaralı meslektaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili çalışmalarımız çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

14 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısı üzerinden yanlış bilgi yayan 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE GÖLGE DÜŞÜREMEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah'tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."

TERÖRİST CİNAYETE KARIŞMIŞ

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na saldırıda bulunan ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen terörist Yunus Emre S'ın (32) 2018 yılında Adana'da cinayete karıştığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bugün 3 silahlı terörüst İsrail Başkonsolosluğuna silahlı saldırıda bulundu. Saldırganlardan Yunus Emre S. polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer iki terörist ile yaralı olarak ele geçirildi. Öldürülen terörist Lunus Emre S'nin 2018 yılında Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bağlı Kiremithane Mahallesinde Ahmet Kalo isimli şahsın öldürülme olayına kırıştığı için babası Ahmet S ile birlikte gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra ise ailenin İzmit'e taşındığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu araçta inceleme yaptı.

VALİ GÜL'DEN YARALI POLİSLERE ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan 2 polis memurunu tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından bölgeye gelen Gül, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile incelemelerde bulundu.

Vali Gül, daha sonra saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yaralı polislerin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, polislere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.