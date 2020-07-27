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  • Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı
Güncel

Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı

Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:47 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:47
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