Güncel

Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta, seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9 Kasım 2025 Pazar 15:40
Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti
Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Cılasın (54), seyir halindeyken kalp krizi geçirmiş, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmıştı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İETT şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İETT şoförü Mehmet Cılasın'ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

