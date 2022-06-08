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Beşiktaş'ta sokağa taşan eğlence!

Beşiktaş'ta trafiği kapatarak yüksek sesli müzik ile dans edenler o anları sosyal medya hesaplarında yayınladı. Bir otomobilinin çekiciye konularak çekilmesine rağmen sürücünün ve arkadaşının eğlenceye devam etmesi dikkat çekti.

DHA8 Haziran 2022 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
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Beşiktaş Akaretler'de farklı zamanlarda bir araya gelen kişiler, arabalarına yaptırdıkları özel ses sistemini açarak sokakta dans etti. Caddeyi trafiğe kapatan magandalar, çevreye ve trafikte bekleyen diğer sürücülere aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Kimi eğlenirken kimi de o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı. Bir sürücü ise otomobilinin çekici ile çekilmesine aldırış bile etmedi. Çekicinin üzerindeki arabasında müziği son ses açan sürücü ve yanındaki arkadaşı eğlenceye devam etti. Özellikle hafta sonları artan eğlence mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

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