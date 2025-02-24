Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu 3 dairede hasar oluştu

Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'ta boş arazide toprak kayması meydana geldi. Araziden kopan taş ve toprak parçaları, dört katlı binanın boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de düşen parçaların, binanın zemin, giriş ve birinci katındaki dairelere zarar verdiğini belirledi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bingöl, "Can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız." dedi.