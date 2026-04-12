İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş'taki alçak saldırıda çember daralıyor: Bir şüpheli daha gözaltına alındı
Güncel

Beşiktaş'taki alçak saldırıda çember daralıyor: Bir şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul'un göbeğinde, Beşiktaş Levent'teki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından güvenlik güçleri nefes kesen operasyonlarına devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz soruşturmada, hainlerin izini süren ekipler bir şüpheliyi daha Kocaeli'de yakaladı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 17:34
Beşiktaş'taki alçak saldırıda çember daralıyor: Bir şüpheli daha gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'de gözaltına aldı.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.