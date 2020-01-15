İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8927
  • EURO
    6,5595
  • ALTIN
    291.884
  • BIST100
    121463
Güncel

Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk kamerada

BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

DHA15.01.2020  10:08 - Güncelleme: 15.01.2020  10:08

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. Beşiktaş'ta 'elektrikli tek teker' kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.

KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAK

Vatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.