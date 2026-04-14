Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin 1 terör yardakçısı daha paketlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Cömert Sokak'taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. 2 yaralı teröristin hastanede tedavi altında olduğu soruşturmada, 1 şüpheli daha bugün İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.