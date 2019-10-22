22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8615
  • 6,5379
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Besle kargayı oysun gözünü

Suriye’den zırhlı birliklerini çeken ABD askerleri terör gruplarının engellenmesiyle karşılaştı. Terör yandaşları, ABD askerlerinin gitmemeleri için konvoyun önünü kesti, önce yalvardı sonra taşladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump’ın talimatının ardından Suriye’deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Kamışlı’dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı. 

TAŞLADILAR 

Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı. Bu arada ABD Kuvvetleri’ne ait 3 konvoy, Semalke sınır kapısı üzerinden Irak’a geçiş yaparken; terör örgütü PKK/YPG yandaşları, konvoyun yolunu kesti ve ellerindeki dövizlerle ABD askerlerinin gitmemesi için adeta yalvardı. Tüm engellemelere rağmen yaklaşık 100 tır ve araçtan oluşan ABD kuvvetleri konvoyu, Semalke üzerinden Irak’a geçiş yaptı. 

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

EGM duyurdu! 2021 de ev sahibi Türkiye olacak

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

Meteoroloji uyardı: Şiddetli olacak! Yarına dikkat

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

İspanya eski diktatör Franco'nun kalıntılarını yok etmeye başladı

İspanya eski diktatör Franco'nun kalıntılarını yok etmeye başladı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

İhanet sarayı sarstı! Kral Maha, eşinin rütbesini geri aldı

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Johnson & Johnson, 8 milyar dolar tazminata mahkum edildi

Dünya bu akımı konuşuyor! Selfie çekmek için akın ettiler

Dünya bu akımı konuşuyor! Selfie çekmek için akın ettiler
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Satın aldığı evin garajından çıkan şeye inanamadı!

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA