Besle kargayı oysun gözünü

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce bölgedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasına karar vermişti. Trump’ın talimatının ardından Suriye’deki Amerikan askerleri bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Kamışlı’dan çekilen ABD askerlerinin bulunduğu zırhlıların görüntüleri yayınlandı. ABD birliklerinin çekilmesini protesto eden terör örgütü PKK/YPG yandaşı bir grup, ABD konvoyunun önünü keserek pankart açtı.

TAŞLADILAR

Bir diğer terörist grup ise bölgeden ayrılan zırhlılara taş fırlattı. Bu arada ABD Kuvvetleri’ne ait 3 konvoy, Semalke sınır kapısı üzerinden Irak’a geçiş yaparken; terör örgütü PKK/YPG yandaşları, konvoyun yolunu kesti ve ellerindeki dövizlerle ABD askerlerinin gitmemesi için adeta yalvardı. Tüm engellemelere rağmen yaklaşık 100 tır ve araçtan oluşan ABD kuvvetleri konvoyu, Semalke üzerinden Irak’a geçiş yaptı.