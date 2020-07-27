star.com.tr 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:42

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin ünlü düşünce kuruluşu Center for American Progress tarafından, “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” adında bir rapor yayınladı



Raporda Türkiye'de yayın yapan Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi sitelerin, Batı tarafından fonlandığı açıkça belgelendi.

Türkiye'ye 'dışarıdaki sahiplerinin' istediği doğrultuda saldıran bu sitelerden T24'ün yazarı Yalçın Doğan, Ayasofya hazımsızlığını köşesine taşıdı.

Doğan, Ayasofya'nın açılmasından duyduğu rahatsızlığı, 'Burada malum medya "Ayasofya camii olarak ibadete açıldı" diye avazı çıktığı kadar bağırırken... Bu kararıyla Tayyip Erdoğan öncelikle Ortodokslarla, daha geniş çerçevede Hıristiyanlarla köprüleri atarken, yönetimlerin temel olarak İslama dayandığı Arap ülkeleri kapılarını Hıristiyanlara açıyor.' ifadeleriyle dile getirdi.

BAKIN 'BESLEME T24'E GÖR' İSLAM'I REFERANS ALAN ÜLKELER KİMLERMİŞ?

Abu Dabi'de kilise açılmasından övgüyle bahseden Doğan, tüm bölgede Batılı dostlarının emirlerini uygulayan BAE'yi 'İslamı temel referans alan ülke' olarak niteledi.

İşte Doğan'ın akla ziyan o ifadeleri...

Bir buçuk yıl önce Abu Dabi... İslamın temel referans alındığı Arap ülkelerinden biri... Abu Dabi'de bir katolik kilisesi açılıyor. Bu bir ilk!.. Açılışa, İslam'ın yine temel referans yapılarından, Mısır'daki El Ezher Camii'nin baş imamı da katılıyor. Açılışa başka kim katılıyor?.. İslam'ın yine temel referans alındığı bir başka Arap ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri... Katolik kilisesinin açılışına oradan da iki veliaht prens katılıyor. Türkiye'nin haline bakar mısınız?..

star.com.tr