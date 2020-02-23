İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
Güncel

Besni'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

DHA23 Şubat 2020 Pazar22:57 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 22:57

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Araban karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi.

Besni yönüne ilerleyen Müslüm Güngör yönetimindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil, önünde giden Sait İlhan yönetimindeki 02 DA 929 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüsüler ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Hamdi Yıldız, Battal Yıldız, Mücahit Kılınç ve Mustafa Sağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

;

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

TSK'dan hava saldırılarına karşı 'Atılgan' hamlesi
TSK'dan hava saldırılarına karşı 'Atılgan' hamlesi

TSK'dan hava saldırılarına karşı 'Atılgan' hamlesi

4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdular
4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdular

4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdular

İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti
İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!
Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!

Libya'dan ABD'ye yeşil ışık: Engel olmayacağız!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.