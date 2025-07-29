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Beştepe'de devlet nişanı tevcihi... Başkan Erdoğan: Kazakistan'ın başarılarından gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Beştepe'de devlet nişanı tevcih törenine katıldı. Kazak lider Tokayev'e Devlet Nişanı tevcih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kazakistan'ın başarılarından gurur duyuyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 19:21 - Güncelleme:
Beştepe'de devlet nişanı tevcihi... Başkan Erdoğan: Kazakistan'ın başarılarından gurur duyuyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Beştepe'de devlet nişanı tevcih törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Devlet Nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarından satırbaşları:

Kazakistan'ın başarılarından Türkiye olarak biz de gurur duyuyoruz. Tokayev, ülkesinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi.

Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunu başta 6 Şubat depremleri olmak üzere birçok afette gösterdiniz. Devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve birliğimizi daim eylesin.

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