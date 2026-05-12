İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4034
  • EURO
    53,3098
  • ALTIN
    6846.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü coşkusu! Erdoğan çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi
Güncel

Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü coşkusu! Erdoğan çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, programda çiftçi kadınlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 16:28 - Güncelleme:
Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü coşkusu! Erdoğan çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Programı'na katıldı.

Üretim ve bereketin havasını soludukları buluşmayı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığına yürekten teşekkürlerini ileten Erdoğan, salondaki çiftçilerin şahsında 81 ilde toprağını alın teriyle sulayan, mahsulünü emeğiyle harmanlayan, üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket katan tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇİFTÇİ KADINLARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü Programı'na katılan kadınlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

PROGRAMDAN NOTLAR

"Toprakta izimiz var" temasıyla düzenlenen programda, sanatçı İsmail Altunsaray tarafından "Gönül dağı" ve "Sen benimsin ben seninim" türküleri seslendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Manisalı çiftçi Cavit Çağlar Çankaya, çiftçiler adına konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 coğrafi bölgeyi temsilen 7 kadın çiftçiye plaket verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Dünya Çiftçiler Günü Programı
  • Çiftçi Kadınlar

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.