Beştepe'de Libya Zirvesi... Başkan Erdoğan: Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacak

04 Haziran 2020 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serrac ile ortak açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarındaki satır başları şöyle;

Yüz yılın hasreti ile sağlam ilişkiler kurduk. Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapacağız.

Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın siyasi istikrara kavuşmasıdır.

Libya'yı bu zor günlerde yalnız bırakmadık

Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve yazışına boğanları tarih yargılayacaktır.

"Amacımız dost ve kardeş Libya halkının siyasi birlik etrafında toplanmasını sağlamaktır. Sayın Sarrac'la Libya'lı kardeşlerimizin barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek siyasi süreçle tesis edilebilir.

Darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir."

Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır. Milli Mutabakat Hükümeti'nin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerekliliğini ele aldık.

Hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen bir kişinin masaya oturacak temsili kabiliyeti olamaz.

Uluslararası ve bölgesel tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı satışına izin verilmemelidir.

Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz.

Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgelerin yararınadır.