Beton duvarlar tuvalleri oldu
Tunceli'de yaşayan güzellik uzmanı Emel Sezgin ve ev dekorasyonu uzmanı Sinan Sağol, park, bahçe ve okul duvarlarına çizdikleri resimlerle renk katıyor.
Büyük emek vererek yaptıkları duvar resimleriyle görenlerin beğenisini toplayan Sezgin ve Sağol, son olarak Ovacık ilçesinin Kandolar Mahallesi’ndeki bir güvenlik duvarına resim yaptı.
Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak grafiti çalışmaları yaptığını ve duvarları tuval olarak kullandığını belirten Sezgin, şöyle konuştu: “İstanbul’da yaşıyordum ve 4 yıl önce Tunceli’ye yerleştim. Çocuk yaşlarda resim yapmaya ilgim vardı ve yıllar geçtikçe de resim yapma üzerine eğitimler almaya başladım. Belediyeler, hastaneler, doğumhaneler bizleri çağırıp iş veriyor. Onun dışında başka şehirlere gidip oradaki kreş ve okulları boyuyoruz.”
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