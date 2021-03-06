İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beton mikseri devrilip tıra çarptı, bir kişi hayatını kaybetti
Güncel

Beton mikseri devrilip tıra çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Rize'de kontrolden çıkan beton mikseri, devrilip park halindeki TIR'a çarptı. Kazada beton mikserinin sünücüsü Kerem Yılmaz öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 16:54 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 16:54
ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Zincirli köprü mevkiinde meydana geldi. Kerem Yılmaz yönetimindeki 06 DR 0866 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip park halindeki TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde beton mikserinin sürücüsü Kerem Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan henüz ismi öğrenilemeyen kişi ise ambulansla kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.