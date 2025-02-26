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Beton santralinde ceset bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir beton santralinde erkek cesedi bulundu.

IHA26 Şubat 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Beton santralinde ceset bulundu
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Olay, 07.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binası arka tarafından bulunan beton santrali inşaat sahasında yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde şahsın 57 yaşındaki Yavuz A. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Santralde bekçi olarak görev yaptığı belirtilen şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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