Beyazıt'ta Gezi denemeleri! Kadrolu kaos aparatları yine sahnede

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği 1453 yılından bu yana kadim şehrin maarif üssü olan tarihi İstanbul Üniversitesi'nin kültürel geziler için kısmî olarak vatandaşlara açılması üzerinden başlatılan kara propaganda sürüyor.

İstanbul'un simgelerinden İstanbul Üniversitesi'nde başlatılan "Açık Kapı, Açık Bilim" uygulamasını bahane eden marjinal gruplar provokasyona girişti. Aralarında öğrenci olmayan kadrolu provokatörlerin de yer aldığı gruplar, "EHP Gençliği", "TİP'li Öğrenciler", "Genç Feministler Federasyonu", "Kaldıraç Üniversite", "Özgür Boğaziçi" ve "Öğrenci Faaliyeti" adlı gruplar üniversite kapısı önünde güvenlik görevlilerine saldırı girişiminde bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsüne sivil girişlerin yasaklanması çağrısı yapan provokatör grupların bahane olarak kullandığı "Açık Kapı Açık Bilim" uygulamasıyla ilgili gerçekler ise gizlenmeye çalışılıyor.

İŞTE GERÇEKLER

İÜ Beyazıt Kampüsü'ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler için hizmete alınan uygulamayla ilgili gerçekler ise tek tek gözler önüne serildi.

Provokatörler ve sosyal medya trolleri, İstanbul Üniversitesi'ne herkesin elini kolunu sallayarak girebildiği algısı oluşturuyor. İÜ yönetimi tarafından 14 Şubat 2024'te deklare edilen "Kültür ve Tarih Ziyareti" başlıklı duyuruda, ziyaretçilerin hangi şartlarda, hangi alanlara girebilecekleri ayrıntılı şekilde izah ediliyor.

Beyazıt kampüs bahçesini kapsayan ve bilimle toplumu bütünleştirmeyi amaçlayan "Açık Kapı, Açık Bilim" uygulamasındaki ziyaret kriterleri şöyle listeleniyor:

Ziyaretler sadece hafta içi 13:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.

Üniversiteye randevusuz ziyaret kabul edilmiyor.

İÜ'ye vatandaş ziyaretlerinde; rektörlük binası idari büroları, eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamıyor.

Sınav günleri, resmi tatiller ve İÜ idaresi tarafından belirlenen zamanlarda kampüs misafir ziyaretine kapatılıyor.

Bütün ziyaretçiler girişte güvenlik kontrollerine tâbi tutuluyor.

Ziyaretlerde, İÜ'deki eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacabilecek piknik, grup aktiviteleri gibi bütün aktiviteler yasak. "Açık Kapı, Açık Bilim" kapsamındaki ziyaretler sadece kültürel amaçlı gerçekleştiriliyor.

DÜNYANIN HER BÖLGESİNDE ONLARCA ÜNİVERSİTEDE UYGULANIYOR

Güvenlik prosedürü kapsamında belli kurallar ve belirli sayıda vatandaşın ziyaret etmesine izin verilen Beyazıt Kampüsü'ndeki uygulama Avrupa'nın simge üniversitelerinde de uygulanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Japonya, Çin gibi ülkelerde çok sayıda örneği olan tarihi üniversite binalarının ziyaretinin izne tabi olmak şartıyla mümkün olduğu biliniyor.

Kampüslerine serbest şekilde girilebilen bazı tarihi ve prestijli üniversiteler şunlar:

ABD'de Stanford Üniversitesi (Kaliforniya), Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Boston), California Teknoloji Enstitüsü

Kanada'da Toronto Üniversitesi, McGill Üniversitesi (Montreal),

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi

Almanya'da Heidelberg Üniversitesi

Hollanda'da Vrije Universiteit Amsterdam

İsviçre'de ETH Zürih

Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi

İskoçya'da Edinburgh Üniversitesi

Japonya'da Tokyo Üniversitesi

Singapur'da Ulusal Singapur Üniversitesi

Çin'de Pekin Üniversitesi