Betül Soysal Bozdoğan Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Betül Soysal Bozdoğan her Salı yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Bozdoğan, Türkiye'yi ilgilendiren iç ve dış gelişmeleri okuyucularımız için değerlendirecek.

Betül Soysal Bozdoğan'ın ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

Betül Soysal Bozdoğan kimdir?

Betül Soysal Bozdoğan 1978'de Gaziantep'te doğdu.

Gaziantep Şahinbey İmam Hatip Lisesi'nden derece ile mezun oldu. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tamamladı. Ayrıca Newport İnternatıonal University'de Davranış Bilimleri lisans ve Psikoloji yüksek lisans programlarını, akademik çalışmalarına ekledi.

Medyada köşe yazarı, moderatör ve editör olarak yer almakta.

Profesyonel iş yaşamına 1993'te yerel bir radyoda başladı. TVNET, 24 TV, TRT Türk ve TRT Haber'de pek çok yapımı hazırlayıp sundu. Lila ve Mor, 24 Dakika, Manşetten, Sıcak Gündem, Değişen Türkiye öne çıkan programları arasında. Halen TRT Haber moderatörü olarak siyasi-politik gündemi irdeleyen 'Haftanın Z Raporu' isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

'Yeni Türkiye'nin Kadınları' ve 'Daiş – 3. Dünya Savaşının Deşifresi' kitaplarının yazarıdır. 2013'te Sultan Fatih Eğitim Kurumları tarafından 'yılın medya duyarlılığı gösteren haber programcısı' ödülünü aldı. 2016'da ise Celalettin Ökten ödüllerinde 'yılın televizyon programcısı' seçildi.

Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonları sundu.

Pek çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

Evli ve üç çocuk annesidir.