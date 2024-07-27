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Betül'ün hayali gerçek olacak! Selçuk Bayraktar'dan davet

Soma şehidi Ali Yüksel'in kızı Betül'ün 'göklerde babasına yakın olma' hayali Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan gelen telefonla gerçeğe dönüşüyor. Şehidin eşi Ergül Yüksel, Bayraktar'ın, kızını eğitim için kampüslere davet ettiğini açıkladı.

Akşam Gazetesi27 Temmuz 2024 Cumartesi 08:49 - Güncelleme:
Betül'ün hayali gerçek olacak! Selçuk Bayraktar'dan davet
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Soma şehidi Ali Yüksel'in kızı Betül, 'babasıyla göklerde buluşmak' için pilot olma hayali kuruyordu. Bu hayali 2015 yılında THK Üniversitesi ile yapılan bir protokolle 18 yaşına geldiğinde gerçekleşecekti. Ancak üniversite sınavına giren kızı için THK yetkilileri ile görüşen anne Ergül Yüksel olumsuz yanıt aldı.

THK yönetiminin Betül'ü üniversiteye kabul etmemesi üzerine gazeteci Yılmaz Özdil, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a seslenerek, "Türkiye'nin havacılıktaki gururu Selçuk Bayraktar'a çağrı yapıyorum. Betül'e sahip çıkın" dedi.

Özdil, çağrısının ardından THK yönetiminin de Betül'ü okula davet ettiğini ancak çok önemli bir gelişmenin daha yaşandığını belirterek Selçuk Bayraktar'ın şehidin emanetini telefonla aradığını duyurdu.

Bayraktar'ın Betül'e "Gel sana üniversite seçenekleri sunalım, kampüsleri gezdirelim, seni mühendis yapalım. Mezun olduktan sonra İHA mühendisliğinde çalış" dediğini ve Bayraktar'ın İstanbul'da Yüksel ailesini ağırlayacağını duyurdu.

Özdil, Betül'ün ikiz kardeşi Furkan'ın da unutulmadığını ve onun da üniversite eğitimi ile ilgilenileceğini belirterek Bayraktar'a teşekkür etti.

Somalı şehit madenci Ali Yüksel'in kızı Betül Yüksel, babasının mezarına bıraktığı mektupta "Pilot olacağım, yüzünü kara çıkarmayacağım" yazarak gündeme gelmişti.

ANNE YÜKSEL: KIZIMLA BİR SAAT KONUŞTU

Akşam Gazetesi'ne konuşan Betül ve annesi Ergül Yüksel, Selçuk Bayraktar'ın kendilerini bizzat aradığını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Anne Ergül Yüksel, "Selçuk Bey kızımla ağabey kardeş gibi konuştu. Nasihat verdi ve bizi kampüslere davet etti. Yaklaşık 1 saat kızımla konuştu, onu ağabey gibi dinledi. Telefonda Selçuk Bey'in sesini duyunca çok heyecanlandık ve mutlu olduk. Bu arada THK yönetimi de bize Betül'ün okula kabul edileceğini söyledi. Kızım için en iyisinin olmasını diliyoruz" dedi.

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