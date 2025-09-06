İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Beyannamelere ilişkin maktu damga vergisi tutarı yeniden belirlendi

Beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarlarında artışa gidildi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 09:27
Beyannamelere ilişkin maktu damga vergisi tutarı yeniden belirlendi
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı. Bu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.

Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.

Değişiklikler, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Popüler Haberler
