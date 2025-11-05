İSTANBUL 19°C / 14°C
  Beyaz eşya bayisinde kredi vurgunu! Sosyal medyada tanınıyordu
Güncel

Beyaz eşya bayisinde kredi vurgunu! Sosyal medyada tanınıyordu

Bursa'da bulunan bir beyaz eşya bayisi işletmecisi kadının müşterilerinin kimlik bilgilerini kullanarak bankadan kredi çektiği ortaya çıktı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 10:46
İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında bir çok müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TANINIYORDU

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis ve jandarma operasyonuyla Bilecik Osmaneli ilçesindeki köy evinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. .

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Öznur K. İfadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. Öznur K . ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak.

