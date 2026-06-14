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Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı operasyonu: 29 şüpheli adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışı iddialarına yönelik başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

AA14 Haziran 2026 Pazar 21:07 - Güncelleme:
Beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı operasyonu: 29 şüpheli adli kontrolle serbest
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Beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarının perde arkasına yönelik İstanbul merkezli geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Haksız fiyat artışı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında adli kontrol kararı vererek tahliyelerine hükmetti.

29 ŞÜPHELİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bunların yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NDEN ADLİ KONTROL KARARI

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan 29 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

32 ZANLIDAN 29'U YAKALANDI, OPERASYON DEVAM EDİYOR

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalanmıştı. Devam eden operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

  • beyaz et sektörü
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