İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre F.B. adlı kadın, eylül ayında sosyal tanışma uygulaması üzerinden kendisini doktor olarak tanıtan D.Ö. ile tanıştı. D.Ö. ile F.B. arasındaki ilişki duygusal boyuta taşındı.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre; Kendisini jinekolog olarak tanıtarak doğumlara gittiğini ve hayali ablasıyla klinik açacağını söyleyen D.Ö., doktor üniformalı fotoğraflar paylaşarak F.B.'de profesyonel bir kimlik algısı oluşturmaya çalıştı. Doktor olduğuna ilişkin isimlikler yerleştirdiği evine F.B.'yi davet eden D.Ö., kardeşinin de polis üniformalı fotoğraflarını göstererek ailesine ilişkin kurgu hikâyeyi gerçekmiş gibi sundu.

GÜVENİ SUİİSTİMAL ETTİ

Ancak D.Ö., bir süre sonra F.B.'nin güvenini suiistimal etmeye başladı. D.Ö.'nün kurguladığı kimlik ve manipülatif yöntemlerle müvekkilinden maddi menfaat sağladığını dilekçesinde belirten F.B.'nin avukatı, "D.Ö., geri ödeyeceğini belirterek müvekkilden 50 bin lira almıştır. Ardından müvekkilin kredi kartıyla televizyon aldırmış, taksitleri ödeyeceğini söylemiş ancak ödememiştir. D.Ö., son olarak klinik açacaklarını söyleyerek 3 gram altın almıştır" dedi.

GERÇEK KİMLİĞİNİ GÖRDÜ

Dilekçede gerçeğin ortaya çıkışı şu ifadelerle anlatıldı: "Müvekkil, D.Ö.'nün evine gittiğinde kimliğini görmüş ve kimlikteki ismin E.Ö. olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşamıştır. D.Ö.'nün gerçek kimliğini, evli olduğunu ve baştan beri kurgulanan tüm yalanları öğrenen müvekkil, ilişkiyi sonlandırmak istemiş, verdiği paraların ve ziynet eşyalarının iade edilmesini talep etmiştir."