Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı.

Zirvenin ardından ABD, imzalanan belgeye ilişkin açıklamada bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada imzalanan belgenin içeriği paylaşıldı. Belgede şu ifadelere yer verildi;

"Bizler, aşağıda imzası bulunanlar, Trump Barış Anlaşması'na tüm tarafların kattığı tarihi kararlılığı ve uygulamayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, iki yıldan fazla süren derin acı ve kayıplara son vererek, bölge için umut, güvenlik ve barış ve refah için ortak bir vizyonla tanımlanan yeni bir sayfa açıyor.

Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve Orta Doğu'ya kalıcı barış getirme yönündeki samimi çabalarını destekliyor ve arkasında duruyoruz. Bu anlaşmayı, Filistinliler ve İsrailliler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm halklar için barış, güvenlik, istikrar ve fırsatlar sağlayacak şekilde birlikte uygulayacağız.

Kalıcı barışın, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı ve onurlarının korunduğu bir barış olacağını anlıyoruz.

Anlamlı ilerlemenin işbirliği ve sürdürülebilir diyalogla ortaya çıkacağını, uluslar ve halklar arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarın kalıcı çıkarlarına hizmet ettiğini savunuyoruz.

Bu bölgenin, kökleri bölge topraklarıyla iç içe geçmiş inanç toplulukları (Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik de dahil) için derin tarihi ve manevi öneminin farkındayız. Bu kutsal bağlara saygı ve miras alanlarının korunması, barış içinde bir arada yaşama taahhüdümüzde en önemli önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Aşırılıkçılığı ve radikalleşmeyi her türlü biçimiyle ortadan kaldırma kararlılığımızda birleşiyoruz. Şiddet ve ırkçılık normalleştirildiğinde veya radikal ideolojiler sivil hayatın dokusunu tehdit ettiğinde hiçbir toplum gelişemez. Aşırılığa olanak tanıyan koşulları ele almaya ve kalıcı barışın temelleri olarak eğitim, fırsat ve karşılıklı saygıyı teşvik etmeye kararlıyız.

Gelecekteki anlaşmazlıkların güç veya uzun süren çatışmalar yerine diplomatik angajman ve müzakereler yoluyla çözülmesini taahhüt ediyoruz. Orta Doğu'nun, uzun süren bir savaş döngüsüne, tıkanmış müzakerelere veya başarıyla müzakere edilmiş şartların parçalı, eksik veya seçici bir şekilde uygulanmasına tahammül edemeyeceğini kabul ediyoruz. Son iki yılda tanık olduğumuz trajediler, gelecek nesillerin geçmişin başarısızlıklarından daha iyisini hak ettiğini acilen hatırlatmalıdır.

Her insan için hoşgörü, onur ve eşit fırsatlar arıyoruz; bu bölgenin, ırk, inanç veya etnik kökene bakılmaksızın herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde özlemlerini gerçekleştirebileceği bir yer olmasını sağlıyoruz.

Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkeleri temelinde, bölgede barış, güvenlik ve ortak refaha yönelik kapsamlı bir vizyonu benimsiyoruz.

Bu anlayışla, Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin kurulmasında kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası hayata geçirmek ve sürdürmek için birlikte çalışmaya ve gelecek nesillerin barış içinde birlikte gelişebileceği kurumsal temeller inşa etmeye söz veriyoruz.

Kalıcı bir barış geleceğine kendimizi adıyoruz."

Donald J. Trump - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Abdülfettah El-Sisi - Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Tamim bin Hamad es-Sani - Katar Devleti Emiri

Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı