Gazeteci Murat Çiçek, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Trump görüşmesinin ardından 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. İki lider önemli mesajlar verirken, Gazeteci Murat Çiçek tarihi görüşmeyi 24 TV ekranlarında değerlendirdi.

Görüşmede büyük öneme sahip olan F-35 ve F-16 savaş uçakları hakkında Çiçek, "F-35 projesine yeniden girmek istediğimiz biliniyor. Diğer mevzularda da bu toplantının ardından olumlu gelişmelerin yaşanacağını ifade edebiliriz" dedi.

Çiçek yaptığı açıklamada, "ABD Başkanının "Ben sorun çözme odaklıyım" cümlesi, Netanyahu açısından çok da olumlu, çok da memnun olacağı bir bakış açısı değil" ifadelerini kullandı.

Çiçek, "Bu zamana kadar yaşananlara baktığımızda Trump'ın çözebiliriz demesiyle Sayın Cumhurbaşkanının çözeriz demesi arasında dağlar kadar fark var. Hamas tarafından yapılması gerekenler sıralanıyor bunu yaparsanız İsrail ile barış sağlarsınız demeye getiriyor" dedi.