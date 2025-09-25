Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump yaptığı açıklamada, "Türkiye muazzam bir askeri güç inşa etti. Erdoğan'a çok büyük saygım var" dedi.

"AVRUPA VE TÜM DÜNYA SAYGI DUYUYOR"

Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.

Türkiye ile çok iş yaptıklarını belirten Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi.

"GAZZE KONUSUNDA ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Trump, Birleşmiş Milletlerde (BM) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'DEKİ ZAFERİN MİMARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR"

Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını belirten Trump, "Suriye'deki zaferin mimarı Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diye vurguladı.

"PUTİN VE ZELENSKİ'NİN DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK SAYGISI VAR"

ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenski) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." diye konuştu.