'Beyaz Yol' kabusunda yeni durak Beşyol: Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs yolunda yürüttüğü 'Beyaz Yol' çalışması trafik yoğunluğuna neden oluyor. D-100 Karayolunda üç şeritli yol iki şeride düştü.

Metrobüsler kendileri için ayrılan tek şeritten hizmet vermeye devam ediyor. Beşyol Metrobüs durağında yapılan çalışma nedeniyle durak, Beylikdüzü istikametinde yolcuların kullanımına kapatıldı.

D-100 Karayolu metrobüs yolundaki çalışma nedeniyle Sefaköy ile Cennet metrobüs durakları arası tek şerit daraltılarak metrobüslerin geçişi için ayrıldı.

Yolun tek şerite düşürülmesiyle Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.