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Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheliye tutuklama! Savunması şaşkına çevirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı. Zanlı, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'Doktoru neden bıçakladınız?' sorusu üzerine, 'Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var.' dedi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheliye tutuklama! Savunması şaşkına çevirdi
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Doktor Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.

Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- OLAY

Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında dün tartışma çıkmış, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S, gözaltına alınmıştı.

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