Beyin ölümü gerçekleşen genç 4 hastaya umut oldu

Burdur'un Gölhisar geçtiğimiz günlerde evinde düşerek beyin kanaması geçiren H.T. (34), önce ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede 3 gündür yoğun bakımda tedavisi süren H.T.'nin dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakil Birimi tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında H.T.'nin organları bağışlandı. Yapılan tetkikler sonrasında H.T.'nin kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin alınması kararlaştırıldı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku ve Organ Nakil Merkezi ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Doku ve Organ Merkezi'nden özel ekipler nakil için Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi'nde 12.00'de başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren başarılı ameliyat sonrasında alınan kalp, Ankara'da nakil bekleyen hasta için Süleyman Demirel Havalimanı'nda bekleyen uçakla Ankara'ya, karaciğer ve böbrekler ise Antalya'da nakil bekleyen hastalar için özel araçla Antalya'ya sevk edildi. Kalp, karaciğer ve böbreklerden birinin direk hastalara nakledileceği öğrenilirken bir böbreğin ise yapılan testler sonucunda uygun hasta çıkarsa ona nakledileceği öğrenildi.

Ameliyat öncesinde açıklamada bulunan Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Yüksel, "Hastanemizde tedavi gören ve dün gece saat 22.00'de beyin ölümü gerçekleşen hastamızın ailesi ile Organ Nakil Koordinatörlüğümüzün vasıtası ile irtibata geçildi. Ailesinin de onayıyla Ankara'dan ve Antalya'dan gelecek ekip ile kalp, karaciğer ve böbrekleri 4 kişiye hayat olacaktır. Ailemize teşekkür eder şükranlarımızı sunarız." şeklinde konuştu.

Antalya'dan nakil için gelen Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Bilimi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kısaoğlu ise, "Ülkemizde olsun dünyada olsun organ nakli bekleyen çok fazla hasta var. Karaciğer olsun, böbrek olsun kalp olsun ve diğer dokular. Tabii bu hastalara da bir organ gerekiyor. Bekleme listesinde hastalar nakil yapılmadığı sürece sürekli artıyor. Tabii bunu iki yolla yapabiliyoruz. Ya kadavradan yani organ bağışı olacak ya da canlı vericiyle yapılıyor. Bunu organ bekleme havuzu dediğimiz yerlerden temin ediyoruz. Tabii gönül ister ki ülkemizde de diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığımız zaman özellikle Amerika'da organ bağış oranı orada daha yüksek. İnşallah bizde de yüksek olacak. Bugün bir tane daha yaşayacağız. Burada organını bağışlayan bu ailelere gerçekten ben çok minnettarım, çok teşekkür ediyorum onlara. Bu hastanın iki böbreği, karaciğeri ve kalbi kullanılacak. 4 farklı kişiye can olacak. Çok güzel bir şey bu. Bunun için biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Canlı vericiyle biz farkımızı kapatmaya çalışıyoruz ülke olarak. Ülkemizde yüzde 70-80 oranında canlı vericiden yapılıyor genellikle bu işlem. Yüzde 20-30 oranında kadavradan. İnşallah önümüzdeki senelerde bu artsın diye biz de gereken gayreti gösteriyoruz, toplumu bilinçlendirmeyi çalışıyoruz. Buradan alacağımız bu organları da kalp ekibi ayrı yere böbreğin bir tanesi belli değil, diğer böbrek başka bir kuruma gidecek ama karaciğer bizde. İnşallah yeni insanlara umut olacak. Bu çok güzel bir şey. Hep birlikte organ bağışının önemini vurgulamamız lazım ve artırmamız lazım" dedi.