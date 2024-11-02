Beyin ölümü gerçekleşen Emre'nin organları 3 hastaya umut olacak

Kuzuculu Mahallesi'nde 24 Ekim'de kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Emre Bayır, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin organ nakli birimi, Bayır'ın ailesiyle görüşerek organ bağışı için izin istedi.
Ailesinin onay vermesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Bayır'ın iki böbreği ve karaciğeri operasyonla alındı.
Alınan organların, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da tedavileri süren 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.
İşlemlerin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Emre Bayır'ın cenazesi, Öğrencik Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.