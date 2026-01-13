Beyin tümörü tedavisine yönelik çalışma... Aziz Sancar'dan teşekkür

İSTANBUL 5°C / 2°C
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, beyin tümörü tedavisi için temozolomid (TMZ) ve EdU kombinasyonuna ilişkin çalışmasına gösterilen ilgi için teşekkür etti.

AA13 Ocak 2026 Salı 10:48
Sancar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmada elde edilen bilimsel gelişmelerin, temel bilim açısından memnuniyet ve umut verici olduğunu belirtti.

Çalışmalarına gösterilen ilgi ve övgü dolu mesajlar için teşekkür eden Sancar, kamuoyunda yer alan deneysel başarıların, bu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini vurguladı.

Sancar, bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi için kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek bunun için en az 2 yıl daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

HAYATTA KALMA SÜRESİNE BELİRGİN KATKI SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar ve ekibi, glioblastoma (GBM) tedavisinde kullanılan TMZ ile EdU molekülünün birlikte kullanımının, tümör baskılama etkisini artırdığını ve hayatta kalma süresine belirgin katkı sağladığını tespit etmişti.

Çalışmada, kombinasyonun laboratuvarda üretilen 3 farklı insan glioblastoma hücre grubunda, beyinlerine tümör yerleştirilen farelerde ve doğrudan hastalardan alınan glioblastoma tümör dokuları üzerinde denenmişti.

Araştırmada, DNA'ya katılan EdU molekülünün hücre tarafından "hasar" olarak algılandığı ve bu sayede, hücrenin molekülü dışarı atarak DNA'yı onarmaya çalıştığı görülmüştü.

