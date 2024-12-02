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Güncel

Beykoz Belediye Meclisi'nde AK Parti'den borçlara ilişkin soru önergesi

Beykoz Belediyesinin meclis toplantısında, AK Parti grubunca verilen belediye borçlarına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek, başkanlık makamına gönderildi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Beykoz Belediye Meclisi'nde AK Parti'den borçlara ilişkin soru önergesi
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Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde yapılan toplantının gündem dışı bölümünde AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak söz aldı.

Deliak, belediye yönetiminin devraldığı borçlara ilişkin soru önergesi verdi.

Yerel seçimlerin ardından tartışılan belediye borçlarıyla ilgili mevcut yönetimin dile getirdiği 3,5 milyar liranın nasıl hesaplandığına ilişkin daha önce verdikleri soru önergesine cevap verilmediğini aktaran Deliak, Köseler'in katıldığı bir televizyon programında bu iddiasını tekrar ettiğini belirtti.

Deliak, "Açıklanan tabloda 'bütçe emanetleri' adı altında zaten var olan borç kaleminin neden yeniden yazıldığı, yani BEYTAŞ, BEYYAP ve İktisadi Sosyal İşletme adı altındaki mükerreren oluşan rakamın nedeni soruyoruz. Bununla birlikte o tabloda gecikme faizi adı altında 1 milyar 146 milyon lira gözüken rakamın sebebinin ve belediye aleyhine açılan davalardan oluştuğu öne sürülen 400 küsur milyon liranın izah edilerek belediye başkanı tarafından bu rakamların nasıl oluşturulduğunun meclisimize açıklanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

Toplantıda, belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmalar yapıldı.

Görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara aktarıldı.

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