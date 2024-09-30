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Beykoz Belediyesi'nde alengirli işler! ''Hukuki sonuçları olur'' uyarısı

Beykoz Belediyesi, 250 bin TL sermayeyle kurulan turistik bir şirketi bedelsiz olarak devraldı. İTO kayıtlarında olmayan şirket için 'Alengirli işler için mi kuruldu?' diye soran AK Parti Grup Başkanvekili Deliak, 'Bu teklife 'kabul' yönünde oy verecek Meclis üyeleri doğacak hukuki sonuçlara katlanır.' dedi.

Akşam Gazetesi30 Eylül 2024 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Beykoz Belediyesi'nde alengirli işler! ''Hukuki sonuçları olur'' uyarısı
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CHP'li İstanbul Beykoz Belediyesi'nin eylül ayı Meclis oturumunda 'paravan şirket' tartışması yaşandı. Meclis'te oylamaya sunulan şirket devri ortalığı karıştırdı. Beykoz Turistik İşletme Pazarlama ve Ticaret Sanayi A.Ş ismiyle geçtiğimiz ağustos ayında Mali Müşavir Özcan Aydın tarafından kurulan şirket hisselerinin tamamı şartsız ve bedelsiz olarak Beykoz Belediyesi'ne devredildi. AK Parti'nin 'ret' oyu kullandığı teklif CHP'li üyelerin oyçokluğuyla kabul edildi.

HUKUKİ SONUÇLARI OLUR

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Ahmet Deliak, teklifi eleştirerek, "Bu teklife 'kabul' yönünde oy verecek Meclis üyeleri doğacak hukuki sonuçlara katlanır. İsmini ilk defa duyduğumuz, bir kişi tarafından 250 bin lira sermaye ile kurulmuş olan şirket bedelsiz ve şartsız devrediliyor. Bu tarz alengirli, katakulli işlerin içerisine belediye kurumunu lütfen dahil etmeyin" dedi.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Ahmet Deliak, "Şirketi araştırdık, İTO kayıtlarında bile yok. Yapılacak iş neyse belediyenin BEYTAŞ ve BEYYAP adlı şeffaf iki şirketi var. Bu şirketler üzerinden yapılabilir. Belediye kendi de şirket kurabilirdi. Belediye paravan şirketi alengirli işler için mi devralındı?" diye sordu.

Belediyenin şirket kurmasının Cumhurbaşkanlığı iznine bağlı olduğunu belirten Deliak, bu prosedürün delinmesi için aceleyle paravan bir şirket kurup belediyenin devraldığını söyledi.

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