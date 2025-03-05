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Beykoz Belediyesi'nde ihale skandalı! Hayali sevkiyatla milyonluk vurgun

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı ihale yolsuzluğu soruşturmasında naylon fatura ve hayali ihaleler deşifre oldu. Soruşturmasında 1 milyon 470 bin TL fatura edilen meyve ve sebzeye 'hayali' sevkiyat yapıldığı belirlendi.

Akşam Gazetesi5 Mart 2025 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Beykoz Belediyesi'nde ihale skandalı! Hayali sevkiyatla milyonluk vurgun
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İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı ihale yolsuzluğu soruşturmasında naylon fatura ve hayali ihaleler deşifre oldu. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 28 Kasım 2024 tarihinde "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesi yaptı. İhaleyi 13 milyon 780 bin 922 TL bedelle "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret LTD. şirketi aldı.

PETROL ARACIYLA PATATES

İhale şartnamesine göre 17 Aralık 2024'te ilk sevkıyatın yapıldığına dair Beykoz Belediyesi'ne 1 milyon 470 bin 291 TL'lik fatura kesildi. Faturada yer alan soğan, maydanoz, kabak, havuç, kereviz, portakal gibi sebze meyvelerin sevkıyatının yapıldığı aracın plakası belgelere 34 UG... dorse plaka numarası 27 P... şeklinde geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Polis aracın izini sürünce şoke eden bir detay ortaya çıktı. Aracın kayıtlarda petrol ve kimyevi madde gibi "tehlikeli madde" taşıyan akaryakıt tankeri olduğu belirlendi.

Beykoz Belediyesi'nin 'patetas soğan taşıdı' diye kayıtlara geçtiği araç, akaryakıt tankeri çıktı.

BEYKOZ'A UĞRAMAMIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Polis, yakıt tankerinin PTS kayıtlarını da inceledi. Faturada teslim tarihi olarak belirtilen 17 Aralık 2024 günü aracın Beykoz ilçesi ve çevresine hiç uğramadığı görüldü.

Öte yandan İstanbul Valiliği, görevden alınan Köseler'in yerine 10 Mart'ta Belediye Meclisi'nde seçim yapılacağını açıkladı.

TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklandığı hatırlatılarak, Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

CHP'li Köseler görevden alındı

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