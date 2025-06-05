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Beykoz Belediyesi'nde tansiyon düşmüyor: Tutuklu başkanın eşi uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in eşi Firdevs Köseler, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Köseler konu ile ilgili dilekçesinde, Sucuoğlu'nun kendisine yönelik tehditler savurduğunu ve evden dışarıya adım atamaz hale geldiğini belirtti.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Beykoz Belediyesi'nde tansiyon düşmüyor: Tutuklu başkanın eşi uzaklaştırma kararı aldırdı
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"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in eşi Firdevs Köseler adına İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Çiğdem Kezer dilekçede yaşananları anlattı.

Dilekçede, "Alkol bağımlılığı problemleri olan ve halihazırda Beykoz Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görev yapan Turgay Sucuoğlu'nun, müvekkilimin gıyabında, onu hedef alarak doğrudan kadın kimliğine yönelin tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunduğu, müvekkilimi itibarsızlaştırmaya, baskı altına almaya ve sindirmeye yönelik yıldırıcı tutumlar sergilediği bilgisi üçüncü kişiler tarafından müvekkilime iletilmiştir. Sinkaflı ifadelerle müvekkilimi tehdit etmiştir.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA KARAR VERMİŞTİR"

Beykoz Belediyesi ve CHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliklere davet edilmesine rağmen Turgay Sucuoğlu ile karşılaşmamak için katılmama kararı alan müvekkilim, adeta evinden dışarı adım atamaz hale gelmiş, profesyonel anlamda psikolojik destek almaya karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Turgay Sucuoğlu

Turgay Sucuoğlu'nun eylemlerinin önlenememesi halinde şiddete uğrama tehlikesinin bulunduğunu bildiren Firdevs Köseler, koruyucu tedbir kararı uygulanmasını istedi. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin 30 Mayıs'ta aldığı kararda, Turgay Sucuoğlu'nun 1 ay süreyle Firdevs Köseler'e yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi.

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