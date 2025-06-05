"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in eşi Firdevs Köseler adına İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran avukat Çiğdem Kezer dilekçede yaşananları anlattı.

Dilekçede, "Alkol bağımlılığı problemleri olan ve halihazırda Beykoz Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görev yapan Turgay Sucuoğlu'nun, müvekkilimin gıyabında, onu hedef alarak doğrudan kadın kimliğine yönelin tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunduğu, müvekkilimi itibarsızlaştırmaya, baskı altına almaya ve sindirmeye yönelik yıldırıcı tutumlar sergilediği bilgisi üçüncü kişiler tarafından müvekkilime iletilmiştir. Sinkaflı ifadelerle müvekkilimi tehdit etmiştir.

Beykoz Belediyesi ve CHP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliklere davet edilmesine rağmen Turgay Sucuoğlu ile karşılaşmamak için katılmama kararı alan müvekkilim, adeta evinden dışarı adım atamaz hale gelmiş, profesyonel anlamda psikolojik destek almaya karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Turgay Sucuoğlu

Turgay Sucuoğlu'nun eylemlerinin önlenememesi halinde şiddete uğrama tehlikesinin bulunduğunu bildiren Firdevs Köseler, koruyucu tedbir kararı uygulanmasını istedi. İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin 30 Mayıs'ta aldığı kararda, Turgay Sucuoğlu'nun 1 ay süreyle Firdevs Köseler'e yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verildi.