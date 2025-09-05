Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 26 Sanık duruşmanın 3. Gününde Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"BU DAVA SİYASİ DEĞİLDİR, BUNUN ALTINI ÇİZİYORUM"

Ara karar öncesi savunma yapan Köseler, "Beykoz halkının en sağından soluna kadar insanların oylarını almış bir belediye başkanıyım. Bu dava siyasi değildir, bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidar ile alakası yok. Bu insanlar ile de ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Fidan Gül konusunda savunma yapan Köseler, "Söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi'ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım yoğurt yiyişini görmem lazımdı, önce müdürlük verdim. Parti içinden 'başkan yardımcısı olmazsa' gibi telefonlar geldi. Ben yapmadım, yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım" dedi.

Duruşma savcısı, sanık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanması talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.