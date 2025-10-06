Beykoz Belediyesi'nin yeni belediye başkan yardımcıları belli oldu

Beykoz Belediye Meclisi ekim ayı ilk birleşimi, Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde hizmet binasında yapıldı.

CHP'li meclis üyeleri toplantının başında protesto için salondan ayrıldı.

Toplantıda, CHP'li Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül'ün de divan katibi üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

Okunan meclis gündeminde, AK Parti'li Meclis Üyeleri Ahmet Deliak, Burak Karaçam ve Sedat Altun'un yanı sıra memur kadrosundan Yavuz Ayvaz'ın belediye başkan yardımcısı olarak atandıkları bildirildi.

Toplantının diğer gündem maddeleri ise görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.