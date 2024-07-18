İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1014
  • EURO
    36,2865
  • ALTIN
    2630.92
  • BIST100
    11246.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
Güncel

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde 2 tır ile 1 kamyonetin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

IHA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Beykoz mevkiinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 V 6833 plakalı tır önüne aniden bir otomobilin kırması sonucu ani fren yaptı. Fren yapmasıyla birlikte arkasındaki Murat Y. hakimiyetindeki 34 VJ 1272 plakalı tır duramayıp arkadan çarptı. Kazayı fark edemeyen Bahri T. hakimiyetindeki 34 FA 5001 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara arkadan çarptı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

Kazada tırı kullanan Murat Y. hafif şekilde yaralanırken, kamyonet şoförü Bahri T. ve yanındaki yolcu Selim H. araçta sıkıştı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Bahri T. ve Selim H.'yi çıkararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından yaralılara yardım eden Murat Öztaş, "İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Biz görmedik kaza oldu, 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.