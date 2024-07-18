Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Kaza, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti, Beykoz mevkiinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 V 6833 plakalı tır önüne aniden bir otomobilin kırması sonucu ani fren yaptı. Fren yapmasıyla birlikte arkasındaki Murat Y. hakimiyetindeki 34 VJ 1272 plakalı tır duramayıp arkadan çarptı. Kazayı fark edemeyen Bahri T. hakimiyetindeki 34 FA 5001 plakalı kamyonet ise kaza yapan tırlara arkadan çarptı.
Kazanın ardından yaralılara yardım eden Murat Öztaş, "İlk müdahaleyi biz yaptık. 3 yaralı var. Biz görmedik kaza oldu, 2-3 dakika sonra müdahale ettik. Direksiyon başındaki ağır yaralı" dedi.