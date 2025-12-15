İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Beykoz'da 4 otobüs durağına zarar veren 2 kişi yakalandı

Beykoz'da, 4 otobüs durağının camlarını kırdıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 06:57
Beykoz'da 4 otobüs durağına zarar veren 2 kişi yakalandı
Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün ilçedeki bazı otobüs duraklarının camlarının kırıldığı şeklindeki sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Polis ekiplerinin kontrolü sonucu Elmalı Mahallesi'ndeki 4 otobüs durağının camlarının kırık olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, kamera ve saha çalışmaları sonucunda A.D. ve B.D. isimli şahısların airsoft olarak tabir edilen tabancayla olayı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Elmalı Mahallesi Keser Caddesi üzerinde olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakalanan şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

