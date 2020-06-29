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Beykoz'da 40 bin sahte araba filtresi ele geçirildi

Beykoz'da 3 ayrı adrese düzenlenen baskında 40 bin sahte araba filtresi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:17
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde taklit ürünlerin üretim, satış ve dağıtımının engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında Beykoz'da 1'i imalathane 2'si de depo olarak kullanılan adresleri takibe aldı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda çeşitli markalara ait yaklaşık 40 bin sahte hava, yağ ve mazot filtresi ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin iş yerlerindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

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