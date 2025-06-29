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Beykoz'da boğulma tehlikesi: 1 kişi kayıp

Beykoz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

AA29 Haziran 2025 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Beykoz'da boğulma tehlikesi: 1 kişi kayıp
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Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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