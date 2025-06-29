Beykoz'da boğulma tehlikesi: 1 kişi kayıp

Yağlıdere Koyu'ndaki iki farklı noktada denize giren 3 kişiden 1'i kayboldu, 2'si kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaybolan 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde denize girdikten sonra kaybolan 2 kişi için yürütülen arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.